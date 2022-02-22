Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yazılı açıklama yaptı

22 Şubat 2022 Salı, 09:10

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, lehlerine verilen 2. penaltıda Ömer Bayram'ın yaptığı hareketin yüzde 100 penaltı olduğunu belirtti. Buna rağmen VAR hakeminin penaltıya dakikalarca karar veremediğini ve pozisyonu incelediğini bildiren Sepil, şunları kaydetti:

"Dino ve Berkan’ın pozisyonlarında koşa koşa VAR’a giden bir hakem gördük. Bunu sağlayan tabii ki VAR hakemi. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik. Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum. Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp 'Ben şu hakemi istemiyorum' diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık"

"UTANÇ DUYUYORUM"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, oynadıkları açık oyunları sayesinde 2-3 pozisyon bulmalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini belirterek, "İyi ve cesur şekilde oynadık, galibiyete yakındık ama maalesef olmadı. Acil bir şekilde puanlara ihtiyaçlarımız var. Önümüzde büyük ve önemli maçlarımız var. Devam edeceğiz" diye konuştu.

Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Bu ligin bir parçası olmaktan utanç duyuyorum" demesinin hakem kararlarıyla ilgili olup olmadığının sorulması üzerine El Maestro, şöyle konuştu:

"Dört penaltı kararı vardı maçta. Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyuncuların ellerinin vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı pozisyonu var. Onların penaltılarını isterseniz siz değerlendirin. Belki maç sonrası duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Farklı düşünceleri olan insanlardan da özür dileyebilirim, onların kararlarına da saygı duyarım ama benim için böyle bir şeyi kabul etmek gerçekten çok zor."