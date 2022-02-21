Galatasaray nefes aldı!: Göztepe 2-3 Galatasaray

21 Şubat 2022 Pazartesi, 22:08

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk oldu.



Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında serbest vuruş kullanan Galatasaray’da, Ömer Bayram’ın ortasında Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Nelsson, yerden yaptığı vuruşta kaleci İrfan’ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Taylan Antalyalı’nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına 45+1. dakikada geçen Ndiaye, topu kaleci Pena’nın solundan ağlara gönderdi.

Ndiaye 70. dakikada bir kez daha penaltı vuruşunun başına geçti ve kaydettiği golle Göztepe’yi 2-1 öne geçirdi.

Bafetimbi Gomis 87. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile Galatasaray’ın beraberlik sayısını kaydetti.

Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın 90+9. dakikasında bir kez daha penaltıdan gol kaydederek Galatasaray’ı öne geçirdi.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-2 kazanarak puanını 32’ye yükseltti ve ligde 13. sırayı aldı.

GÖZTEPE’DE 6 DEĞİŞİKLİK

Ligde geçen hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, bu maçta sakatlıkları ve cezaları nedeniyle forma giyemeyen 6 isme Galatasaray karşısında şans verdi.

İzmir temsilcisinde geçen hafta müsabakaya ilk 11'de başlayan Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Atakan Çankaya, Jacques Moubandje, David Tijanic ve Aytaç Kara'nın yerine Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo oynadı.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da ise teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammet forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte 31 Aralık 2020'de yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Özel bir gözlük takan futbolcu 422 gün sonra resmi bir müsabakada mücadele etti.

"BİR ATKI BİR OYUNCAK" KAMPANYASI

Göztepe Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ortaklığıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi bir kez daha tekrarlandı. Gürsel Aksel Stadı çevresinde kurulan Kızılay çadırlarına taraftarlar atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı yaptı.