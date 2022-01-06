Göztepe, İrfan Can'ın takımdan ayrılmasını istemiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'ın Muslera'nın sakatlığından dolayı kadrosuna katmak istediği İrfan Can Eğribayat'ın takımda kalmasını istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci devresinde kümede kalma mücadelesi verecek Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'nun takımda kalacağı bildirildi.
İrfan Can için Galatasaray'ın, Soner için ise İttifak Holding Konyaspor'un devrede olduğu vurgulanırken, yönetimin iki futbolcuyu da devre arasında satmayacağı bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da İrfan Can ve Soner'in transferine vize vermediği açıklandı.
Dış transferde ise Yunanistan'ın Atromitos takımından Boşnak kaleci Kenan Piric'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların sol bek Francois Moubandje ve Başakşehirli orta saha Daniel Aleksic konusunda da girişimleri sürüyor.
İki oyuncunun büyük ölçüde Göztepe'ye imza atması bekleniyor.
KORONAVİRÜS ŞOKU
Öte yandan Göztepe, koronavirüs şokuyla sarsıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımıza yapılan Kovid 19 PCR testi neticesinde 1 futbolcumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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