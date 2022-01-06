L'Equipe listeyi yayımladı: Burak Yılmaz 11. sırada

A Milli Takım'ın ve Lille'in yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Fransız gazete L'Equipe'in hazırladığı "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde 11. sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2022 Perşembe, 11:21
L'Equipe listeyi yayımladı: Burak Yılmaz 11. sırada
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Fransa'nın önemli spor gazetelerinden L'Equipe, 'Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi' listesini yayımladı.

Listede Fransa Ligue 1'de Lille takımında mücadele eden milli yıldız Burak Yılmaz da yer aldı.

Yılmaz, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde kendine 11. sırada yer buldu.

Milli Takım'ın ve Lille'in yıldızı geçen son ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettirmişti. Lille geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi milli yıldızlarımızla PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa uzanmıştı. 

İşte listenin tamamı:

1.Kylian Mbappé

2.Karim Benzema

3.Lionel Messi

4.Christophe Galtier

5.Didier Deschamps

6.Franck Haise

7.Dimitri Payet

8.Neymar

9.Antoine Griezmann

10.Kadidiatou Diani

11.Burak Yılmaz

12.Nasser al-Khelaïfi

13.Zidane

14.Paul Pogba

15.Bruno Genesio

16.Vincent Labrune

17.Jorge Sampaoli

18.Stephanie Frappart

19.Peter Bosz

20.Hugo Lloris

21.Noël Le Graët

22.Lucas Paqueta

23.Thierry Henry

24.Pablo Longoria

25.Mino Raiola

26.Jean-Michel Aulas

27.Dimitri Rybolovlev

28.Habib Beye

29.Corinne Deacon

30.Sébastien Deneux.


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