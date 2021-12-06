Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat: Kaleyi bebeğimiz korudu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından 5.5 aylık bebeklerini kaybettiklerini açıkladı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybettiğini açıklayan 23 yaşındaki kaleci, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız" dedi.
Eğribayat, normalde kendisine izin verildiğini ama takımın yanında olmak istediğini belirterek "Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim" ifadelerini kullandı.
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