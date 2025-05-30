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Göztepe, Kasımpaşa'yı 90+2'de yıktı!

Göztepe, Kasımpaşa'yı 90+2'de yıktı!

30.05.2025 22:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Göztepe, Kasımpaşa'yı 90+2'de yıktı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandı

Mücadelenin 33. dakikasında penaltı kazanan deplasman ekibinde topun başına geçen Ahmed Ildız topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi. Soyunma odasına Göztepe önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı başladı. 47. dakikada ev sahibi takım Ben Ouanes'in golüyle skorda eşitliği yakaladı.

90+2'de Victor Hugo'yla tekrar öne geçen İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Göztepe, sezonu 50 puanla tamamladı. Süper Lig'de 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 2024-25 sezonunu 47 puanla noktaladı.

İlgili Konular: #göztepe #kasımpaşa

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