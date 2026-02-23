Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını yorumladı: 'Sezonun en iyi Beşiktaş'ı'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Göztepe'yi Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'nun golleriyle 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

"SEZONUN EN İYİ 90 DAKİKASI!"

Uğur Meleke: "Ligin ilk yarısında Stoilov karşısında çaresiz kalan Sergen Yalçın bence bu kez rakibini çok iyi analiz etmiş, Beşiktaş’ın kaliteli ayakları geriden ısrarla pasla çıkarak kırdılar Göztepe direncini. Zaten ikinci ve üçüncü gol doğrudan bu stratejiyle geldi, bu sayılar dışında da siyah-beyazlıların ısrarla ayağa kısa paslarla çıkışı müthişti.

Beşiktaş’ın devre arası yaptığı 7 transferden beşi iki maçtır ilk 11’de oynuyorlar. Oh, ilk iki müsabakada gol-asist-penaltı katkıları yapmıştı. Dün süper bir sayı yapmakla yetinmedi, üçüncü golde oyun kurulumunda duvar oldu yine. Çok büyük kazanç. Agbadou iki maçtır çok yürekli oynuyor. Dün 34’te skor 1-0’ken Janderson’un şutunda yaptığı cansiperane müdahale maçın kader anlarındandı." (Hürriyet)

"SAYGININ EFENDİSİ"

Attila Gökçe: "Günün gerçeği şu: Beşiktaş, Göztepe’yi açık farkla yenmenin yanı sıra basamak da atladı. Dördüncü sıradaki rakibini geçerek Avrupa locasına kapağı attı. Bu yolun Kartal’ı en azından Konferans Ligi’ne uçuracağına inanıyorum… Taraflı tarafsız tüm futbolseverleri, Beşiktaş’ı seyretmeye çağırıyorum.

Haydi bitirelim: Beşiktaş oyunun, skor tabelasının, gösterinin... Özverinin, gücün ve yaratıcılığın efendisiydi. Sadece maçı değil, tüm futbolseverlerin saygısını kazandı." (Milliyet)

"4X4’LÜK BEŞİKTAŞ"

Fatih Doğan: "Beşiktaş'ta Orkun'un oyun gücüne Ndidi ve Olaitan da eklenin Beşiktaş oyunu domine etti. Bindirmeleri ve doğru pozisyon alımıyla dikkat çelen Murillo ve Olaitan'ın gelen golleri gemilerin katkısı açısından değerliydi. Oh'un golü tribünlerin keyfini 4x4'jük hale getirdi. Gol yemeden, en az gol giyen takıma 4 atmak yeni bir istatistik ve Beşiktaş adına başarı…" (Sabah)

"SEZONUN EN İYİ BEŞİKTAŞ'I!"

Güntekin Onay: Gidenler, gelenler bu kadar büyük bir sirkülasyon ve değişim varken Beşiktaş’ın bu kadar sürede hızlı yükselişinden dolayı Sergen Yalçın’ı tebrik etmek lazım. Dün siyah beyazlı takım sezonun en iyi futbolunu oynayarak farka koştu. Bundan sonra önemli olan bu oyunda istikrarı yakalamak. (Hürriyet)