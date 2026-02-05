Göztepe, Olaitan'ın yerini Filip Krastev ile doldurdu!

Junior Olaitan'ın transferi için Beşiktaş'la anlaşan Göztepe, 23 yaşındaki oyuncunun yerini Belçika'dan doldurdu.

Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bulgar orta saha Filip Krastev'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Sezonun ilk yarısını Championship ekibi Oxford United'da geçiren 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika takımlarından Lommel SK'daydı.

Transfere ilişkin Göztepe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ailemize hoş geldin Filip Krastev! Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Oxford United'da Championship ve F.A. Cup'ta toplam 17 maça çıkan Filip Krastev, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Krastev kariyerinde daha önce Slavia Sofia, Troyes, Cambuur, LAFC ve Pec Zweolle formalarını giymişti.