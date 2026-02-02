Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lille, Juan için teklifini sundu: Göztepe'den 15 milyon Euro'ya ret!

2.02.2026 21:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Göztepe'nin, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in Juan için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi reddettiği iddia edildi.

Göztepe, golcü futbolcusu Juan için önemli bir teklifi kabul etmedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Juan için Göztepe'nin kapısını çaldı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki golcü futbolcu için Göztepe'ye 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Rudy Galetti'nin haberine göre, Göztepe, Lille'den Juan için gelen bu 15 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.

Göztepe'nin en azından sezon sonuna kadar Brezilyalı golcüyü takımda tutmak istediği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe'de bu sezon 19 Süper Lig maçına çıkan Juan, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

