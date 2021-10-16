Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Süper Lig'de son 4 müsabakada puan çıkaramayan Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Kasımpaşa-Göztepe karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde ilk 8 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, topladığı 5 puan ve averajla 9. haftaya 18. sırada girdi.
Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Nestor El Maestro'yu getiren Göztepe, Sırp çalıştırıcıyla ilk maçında Medipol Başakşehir'i yendi. İzmir temsilcisi daha sonraki 4 karşılaşmada ise Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor'a mağlup oldu.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in yanı sıra kart cezalısı Dino Arslanagic yarın forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA İLE 17. RANDEVU
Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 16 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 11 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 21 gol gördü.
İzmir temsilcisinin deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti bulunmuyor.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- İşte yeni asgari ücret!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Ömer Koç: Fevkalade üzüyor
- Alevi öğretmene korkunç saldırı