Göztepe'de Mehmet Sepil, kulübü devretmek için masaya oturacak
Göztepe'de devir işlemleri hızlandırılıyor. Kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil, kulübe talip olan isimlerle görüşecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe kalan 8 maçta kümede kalmak için savaş verirken, başkanlıktan istifa eden kulüp hisselerinin hakim ortağı Mehmet Sepil ise bu hafta içinde devir işlemleri için taliplilerle görüşmelerini hızlandıracak.
Sarı-kırmızılı kulüpte hisselerin çok büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Sepil'in ilk olarak Danimarkalı iş insanı Rasmun Ankersen'le bir kez daha görüşeceği bildirildi.
Göztepe'ye en ciddi teklifi veren 39 yaşındaki Ankersen'in bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta sonuna kadar yeniden İzmir'e geleceği kaydedildi. Daha önce Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri’ni gezen Ankersen'in yapılacak görüşmelerin ardından Göztepe'de Sepil'in hisselerini resmen devralabileceği bildirildi.
Başkan Mehmet Sepil'in devir işlemlerinde çok titiz davrandığı ve kulübü emin ellere teslim etmek için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı. Fenerbahçeli eski yönetici ve iş insanı Hulusi Belgü'nün de yatırım yapmak amacıyla Sepil'le önümüzdeki günlerde bir araya geleceği dile getirildi.
Bir yandan da maçlara konsantre olmaya çalışan sarı-kırmızılılar dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın oyuncuları tamamen futbola motive olmaları konusunda sürekli uyardığı öğrenildi. Tomas'ın takım içinde devir işlemleriyle ilgili bir konuşma yapılmaması konusunda çok hassas olduğu ifade edildi.
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