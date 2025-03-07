Göztepe'den Djalma Silva'nın sakatlığı için açıklama!

Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Göztepe'den Djalma Silva'nın sakatlığı için açıklama!
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:02

Göztepe Spor Kulübü, Futbol A Takımı oyuncularından Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü, Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Djalma Silva'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Brezilyalı sol bek, geçen haftaki Samsunspor müsabakasının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


Etiketler: #Djalma Silva #göztepe #sakatlık

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