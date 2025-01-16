Göztepe'den flaş Datro Fofana kararı!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:56

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:56

Süper Lig'de evinde oynayacağı Antalyaspor maçını kazanıp Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemeyen Göztepe bir yandan transferde de hareketli günler geçiriyor.

Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından 20 yaşındaki golcü Emerson ile söz kesen sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanını boşaltmak için kolları sıvadı.

DHA'da yer alan habere göre, mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiraladığı Datro Fofana ile yol ayrımına geldi.

Ligin 15. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Adana Demirspor maçında sol dizinden sakatlanıp ardından çapraz bağ ameliyatı olarak sezonu kapayan Fildişi Sahilli oyuncu ile en kısa sürede resmen vedalaşılacağı kaydedildi. Sezonun geri kalanında Fofana'dan yararlanamayacak olan Göz-Göz'de Antalyaspor müsabakasına kadar Emerson ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Büyük umutlarla Göztepe'ye gelen 22 yaşındaki Fofana, 9 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de görev alan oyuncu kısa süre oynamasına rağmen çok kritik 2 gol kaydetti.

ÇOK KRİTİK GOLLER ATTI

Önce iç sahada 3-2 kazanılan Sivasspor müsabakasında 90+4'üncü dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren genç forvet, 13'üncü haftada İstanbul'daki Beşiktaş müsabakasında ağları sarstı. Karşılaşma 2-2 berabere devam ederken 82'nci dakikada sahne alan Fofana, Beşiktaş'a büyük darbe vurdu ve skoru 3-2'ye taşıdı. Fofana'nın golüyle rahatlayan Göztepe ardından bir gol daha atarak Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendi. Takımın yıldızı Romulo'nun sarı kart cezalısı olduğu Göztepe'de Antalyaspor maçında Juan ve Tijanic gol silahları olacak. Emerson ise bu müsabakaya yetiştirilmeye çalışılacak.