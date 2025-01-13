Göztepe'den sahasında 5 gollü galibiyet!

Süper Lig'de Göztepe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Göztepe'den sahasında 5 gollü galibiyet!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 22:26

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe, 5-0'lık skorla kazandı.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada David Tijanic, 53. dakikada Juan, 78. dakikada Romulo, 86. dakikada Victor Hugo ve 90+3. dakikada İsmail Köybaşı kaydetti.

Kasımpaşa'da Nicholas Opoku, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

EVİNDE İLK KEZ 5 GOL

Göztepe, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, 31 puana yükseldi. Kasımpaşa, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.


Etiketler: #göztepe #kasımpaşa #süper lig

İlgili Haberler

Göztepe, Erzurum'da tek golle güldü!

Göztepe, Erzurum'da tek golle güldü!
Göztepe'nin maskotu ilk maçında gözaltına alındı!

Göztepe'nin maskotu ilk maçında gözaltına alındı!
Galatasaray maçındaki kararlara tepki göstermişlerdi: Göztepe'den TFF çıkarması!

Galatasaray maçındaki kararlara tepki göstermişlerdi: Göztepe'den TFF çıkarması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler