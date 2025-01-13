Göztepe'den sahasında 5 gollü galibiyet!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 22:26

Güncelleme: 13.01.2025 - 22:26

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe, 5-0'lık skorla kazandı.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada David Tijanic, 53. dakikada Juan, 78. dakikada Romulo, 86. dakikada Victor Hugo ve 90+3. dakikada İsmail Köybaşı kaydetti.

Kasımpaşa'da Nicholas Opoku, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

EVİNDE İLK KEZ 5 GOL

Göztepe, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, 31 puana yükseldi. Kasımpaşa, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.