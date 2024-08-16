Göztepe'den forvet takviyesi: Juan Santos
Göztepe, Southampton'dan Juan Santos da Silva'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC'den Southampton FC'ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir. Juan Santos da Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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