Göztepe'nin kalecisi İrfancan Eğribayat'tan takım arkadaşlarına isyan

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İH Konyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Göztepe'nin genç kalecisi İrfancan Eğribayat, takım arkadaşlarına isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 17:08
Göztepe'nin kalecisi İrfancan Eğribayat'tan takım arkadaşlarına isyan
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Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İH Konyaspor'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

"Çok garip bir maçtı" diyen tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığınız bütün analizler, yarattığınız bütün fırsatlar, hiçbiri puan getirmiyor. Puan getiren tek şey gol. Biz bir kişi eksik bile birçok pozisyon geliştirdik ama golü atamadık. Nasıl gol atamıyoruz? Anlamıyorum."

İzmir ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat ise "Elimizden geleni yaptık ama olmayınca olmuyor. Gol atamadığınız zaman, puan alamıyorsunuz. Benim yaptığım kurtarış bir etki etmiyor. Bitirici bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hücum oyuncularının gol atmaları lazım ki biz de puan alalım" dedi.


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