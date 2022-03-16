G.Saraylı Omar’ın, yaşadığı kaza sonrası sahalara dönüşünün ardında özel bir hikâye var
31 Aralık 2020 gecesi biri down sendromlu olan üç çocuğunun keyifli vakit geçirmesini sağlamak isterken elindeki havai fişeğin patlamasıyla iki gözünden ağır yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui yeniden sahalara dönerek özel bir hikâyeye imza attı.
Norveçli sağ bekin formasına kavuşmasının perde arkasında, başta kendisinin üst düzey inancı, ailesinin büyük yardımı ve Galatasaray’ın başkan seviyesinden Florya’daki her bir çalışanın desteği yatıyor.
11 AYDA 14 OPERASYON GEÇİRDİ
30 yaşındaki oyuncuya kazanın ardından Sarı-Kırmızılı kulübün sponsor hastanesinde ilk müdahale yapıldı. Gözlerindeki kimyasal yanık temizlenen Omar’ın tekrar sağlıklı şekilde görebilmesi için uzun soluklu bir tedavi programı planlandı.
YÜZDE 10 İHTİMAL DEDİLER AMA
Norveçli futbolcunun tedavisi hem İstanbul’da hem de ABD’de kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak yürütüldü. Sürecin başında doktorlar, gözdeki ağır hasar nedeniyle Omar’ın görme yetisini yeniden kazanmasına yüzde 10 ihtimal veriyordu. Tecrübeli oyuncunun, ağzından zar ve kulağından deri alınıp göz kapağı oluşturuldu.
KIZ KARDEŞİ KÖK
HÜCRE VERDİ - Omar, tedavisi için ABD’de 6 ay geçirdi. Ağustos 2021’de 30 yaşındaki oyuncunun gözüne, doku uyumu yüzde 100 olan kız kardeşinden kök hücre nakli yapıldı. Sonrasında 2021’in eylül ayında Norveçli futbolcunun gözüne kornea nakli gerçekleştirildi.
SÜREKLİ ANTRENMAN YAPTI
Omar tedavisi sürerken doktorundan aldığı izinle bir antrenörle beraber günde 3 seans bireysel antrenmanlara başladı. Fiziksel gücünü toplayıp, sahalara dönüş inancını artırdı. İyileşme sürecinde Florya’ya gelip takım arkadaşlarını ziyaret eden Omar’la dönemin teknik direktörü Fatih Terim hep yakından ilgilendi.
HERKESİ İNANDIRDI
Norveçli futbolcu, tekrar görmeye başladığı anları “Bir mucizeydi” diye niteledi. Galatasaray, oyuncusunun sözleşmesini devam ettirdi. Omar, en zor anda bile inancını hiç kaybetmedi, hatta o durumda dahi herkesi, her şeyin daha iyi olacağına inandırdı.
ÖZEL GÖZLÜK VE LENS
TAKIYOR - Omar, ocak ayının başında özel bir gözlük ve kontakt lensle G.Saray’la idmanlara başladı, yeniden lisansı çıkarıldı. Deneyimli futbolcu, sahada olmadığı dönemde 30 dakikada bir özel bir damlayı gözüne damlatıyor.
MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Omar, talihsiz kazadan 422 gün sonra 21 Şubat’taki Göztepe maçında sahaya ilk 11’de çıktı. Norveçli sağ bek, maç sonu mutluluk gözyaşlarına engel olamadı. Beşiktaş derbisindeki performansıyla büyük alkış alan Omar, yeniden Norveç Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
‘KEREM’E İLGİ VAR’
G.Saray yöneticisi Işıtan Gün, performansıyla yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen kulüpleri açıkladı. Gün, “Daha çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı İspanya Ligi takımları şimdiden Kerem Aktürkoğlu için ilgilerini dile getirdi. Somut ya da resmi bir durum yok” dedi.
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