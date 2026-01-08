Guendouzi'nin ayrılığı sonrası Lazio'dan Hollandalı orta sahaya kanca!

Lazio'nun Fenerbahçe'ye gönderdiği Matteo Guendouzi'nin yerine Ajax'ın orta saha oyuncusu Kenneth Taylor'ı kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Lazio, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferi için Ajax'a 15 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Kenneth Taylor, cuma günü İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.

Ajax forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan 23 yaşındaki Taylor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.