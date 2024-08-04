Gülle atmada altın madalya Ryan Crouser'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın erkekler gülle atma mücadelesinde ABD'li Ryan Crouser altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:23
Gülle atmada altın madalya Ryan Crouser'in
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler gülle atma finalleri yapıldı.

Dünya ve olimpiyat rekortmeni ABD'li Ryan Crouser 22.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Bir diğer ABD'li Joe Kovacs 22.15'le gümüş, Jamaikalı Rajindra Campbell 22.15'le bronz madalya elde etti.


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