Gülmemeye çalışan futbolcu olarak bilinen Brahima Diarra kimdir? Brahima Diarra kaç yaşında, nereli?
Sivasspor ile anlaştığı iddia edilen Brahima Diarra'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Diarra, sosyal medyada yayılan olimpiyat videosunda gülmemeye çalışırken görüntülenmişti. Peki, Gülmemeye çalışan futbolcu olarak bilinen Brahima Diarra kimdir? Brahima Diarra kaç yaşında, nereli?
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor'da flaş bir isim gündeme geldi. İddialara göre Sivasspor, 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra'yı listesine aldı. Peki, Gülmemeye çalışan futbolcu olarak bilinen Brahima Diarra kimdir? Brahima Diarra kaç yaşında, nereli?
BRAHİMA DİARRA KİMDİR?
Brahima Diarra, 5 Temmuz 2003 yılında dünyaya geldi. EFL League 1 kulübü Huddersfield Town'da orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Fransa doğumlu olan Diarra, Mali U23 milli takımında oynamaktadır.
Paris, Fransa'da doğan Diarra, futbol kariyerine yerel Paris kulübü Montrouge F.C. 92'de başladı ve ardından Athletic Club de Boulogne-Billancourt'a geçti.
Fransız vatandaşı olan Loick Ayina ile birlikte Temmuz 2019'da Huddersfield Town'a transfer oldu ve bir yıl sonra ikisi de kulüple profesyonel sözleşme imzaladılar.
Diarra, Huddersfield Town formasıyla ilk maçına 12 Aralık 2020'de EFL Championship'te AFC Bournemouth'a karşı 5-0 mağlup oldukları maçta yedek olarak çıktı.
4 Ocak 2022'de Diarra, 2021-22 sezonunun geri kalanı için EFL League Two takımı Harrogate Town'a kiralandı.
Diarra, Fransa'da doğmuş ve Mali kökenli ebeveynlere sahip olduğundan, hem Fransa'yı hem de Mali'yi uluslararası düzeyde temsil etme hakkına sahiptir.
17 Mart 2023'te, Mali U23 milli futbol takımıyla Senegal U23'e karşı oynayacakları Afrika U-23 Uluslar Kupası eleme maçları için seçildi. 22 Mart 2023'te Senegal'e karşı 3-1 kaybettikleri maçta ikinci yarıda yedek olarak sahaya çıkarak ilk maçına çıktı.
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