Günay Güvenç kimdir, nereli, kaç yaşında? Günay Güvenç hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:50

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:50

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı aldı.

GALATASARAY, GAZİANTEP FK'DEN GÜNAY'I İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından sezon sonuna kadar Günay Güvenç'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Günay Güvenç kimdir, nereli, yaşı ve boyu kaç? Günay Güvenç 25 Haziran 1991 yılında Almanya'nın Neu-Ulm kentinde doğdu. Günay Güvenç , kaleci mevkinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giydi.

Günay Güvenç, Almanya'da futbol kariyerine başladı ve SSV Ulm 1846 adlı amatör bir futbol kulübünün altyapısında forma giydi. Günay, 2009 yılında Stuttgarter Kickers'ın altyapı takımına transfer oldu.

2012 yılında Stuttgarter Kickers ile profesyonel futbol hayatına başladı. Günay Güvenç, 2012-2013 sezonunda Alman 3. Ligada 12 karşılaşmada forma giyerken kalesinde 17 gol gördü. 12 karşılaşmanın 3'ünde ise kalesini gole kapadı.

Günay, 2013–2014 sezonu başında Beşiktaş kulübü ile sözleşme imzaladı.

2013-14 ara transfer döneminde Adanaspor'a kiralandı.

2014-2015 sezon başında Beşiktaş JK tarafından Mersin İY Kulübü'ne kiralandığı açıklandı. Günay Güvenç Mersin ile olan kiralık sözleşmeşini feshedip tekrar Beşiktaş'la idmanlara çıkmaya başladı.

GÜNAY GÜVENÇ PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Günay Güvenç isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır..

GÜNAY GÜVENÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Günay Güvenç futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Tem 2006 yılında SSV Ulm U17

1 Oca 2007 yılında SSV Ulm U19

1 Oca 2009 yılında St. Kickers U19

1 Tem 2009 yılında St. Kickers II

1 Tem 2010 yılında Stuttg. Kickers

1 Tem 2013 yılında Beşiktaş

16 Oca 2014 yılında Adanaspor

30 Haz 2014 yılında Beşiktaş

25 Tem 2014 yılında Mersin İY

1 Eyl 2014 yılında Beşiktaş

1 Tem 2016 yılında Göztepe

20 Ağu 2018 yılında Gaziantep

GÜNAY GÜVENÇ MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE PERFORMANSI NEDİR?

Türkiye A2 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mar 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır..