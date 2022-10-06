Gündeme bomba gibi düşen Mesut Özil iddiasının ardından Başkan Gümüşdağ'dan flaş açıklama

06 Ekim 2022 Perşembe, 07:39

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir'in perşembe RFS ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için kafileyle birlikte Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Gümüşdağ, takım oteli önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Turuncu-lacivertli ekibin RFS ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendiren Gümüşdağ, "Grupta namağlup gidiyoruz, Riga ile oynayacağımız maç bizim için önemli. Gruptan birinci çıkmak istiyoruz. Başta teknik direktörümüz, ekibi, oyuncular çok iyi performans sergiledi. Amacımız buradan da puan almak, galip gelmek ve öyle dönmek" şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'in ligde ve Avrupa'da hedeflerine doğru ilerlediğini aktaran Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki kulvar, yakında Türkiye Kupası eklenecek üç kulvar olacak. Üç kulvarın hepsinde yarışmak istiyoruz. Önemli bir maç trafiği olacak. Hocalarımız bunları en iyi şekilde atlatmak istiyor. Ligde de Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu takım şampiyonluk yaşamış, her sene ilk ikinin, ilk üçün içinde olan bir takım. Avrupa bizim DNA'mızda var. İnanıyorum ki buradan iyi bir netice ile döneceğiz. Ligde de sonuna kadar zirveye tutunmaya ve yarışta kalmaya devam edeceğiz."

MESUT ÖZİL İÇİN AÇIKLAMA

Gümüşdağ, ameliyat edilen Mesut Özil'in durumuyla ilgili soruyu ise "Mesut kardeşimizi hastanede de ziyaret ettim. Kulüp doktoru ve kendi doktoru yaptıkları toplantıda acil ameliyat kararı aldı. Kendisini ziyaret ettiğimde gayet iyiydi. Bugün hastaneden ayrılacak ve eve geçecek. Zannediyorum üç aylık süreçten sonra takıma yeniden dahil olacak" diye yanıtladı.

Başkan Gümüşdağ, "Mesut Özil'in futbolu bırakmak istediği yönünde iddialar da var. Bu iddialar doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz medyada çok şeyler konuşuluyor. Bunlar hep olacak. Mesut geldiği günden beri takımda oynamak istediğini, sahadaki antrenmanı ve mücadelesiyle, hocaya da bize de gösterdi. Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. Kendisinin gerek ligde gerek Avrupa'daki maçlarda takım arkadaşlarına tecrübesiyle en büyük desteği vereceğine inanıyorum."