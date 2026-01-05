Güney Afrika'yı deviren Kamerun çeyrek finalde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 00:16:00
Cumhuriyet Spor
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda karşılaştığı Güney Afrika'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

2026 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Güney Afrika ile Kamerun karşı karşıya geldi. Fas'taki Al Medina Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane kaydetti. Güney Afrika'nın tek golünü 88. dakikada Evidence Makgopa attı.

KAMERUN ÇEYREK FİNALDE

Kamerun'da Başakşehirli Olivier Kemen, 79. dakikada oyuna dahil oldu. Beşiktaş'tan Genoa'ya giden Jean Onana ise maçta süre bulmadı.

Bu sonucun ardından Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Güney Afrika, turnuvaya veda etti.

Kamerun, çeyrek finalde Fas ile yarı final için mücadele verecek.

