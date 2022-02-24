Güney Amerika Recopa finalinin ilk ayağı oynandı
2022 Güney Amerika Recopa finali ilk maçında Brezilya temsilcileri Athletico Paranaense ile Palmeiras, 2-2 berabere kaldı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupasını kazanan Palmeiras ile Güney Amerika Kupası'nın sahibi Athletico Paranaense, final maçının ilk ayağında karşılaştı.
Brezilya'nın Curitiba kentindeki Baixada Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Athletico Paranaense, 19. dakikada Terans'ın golüyle 1-0 öne geçti. Palmeiras, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Jailson'un 28. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.
Athletico Paranaense, 76. dakikada Marlos'un fileleri havalandırmasıyla mücadelede yeniden 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Palmeiras, 90+7. dakikada Raphael Veiga'nın penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirerek ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 3 Mart Perşembe günü TSİ 03.30'da oynanacak.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Alagöz Holding oldu
- Türk futbolu, altyapıda sınıfta kaldı
- ABD Kadın Futbol Milli Takımı futbolcuları eşit ücret konusunda anlaşmaya vardı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıtta büyük zam beklentisi
- Kukla tiyatrosu Eskişehir'de seyirci ile buluştu
- Akşener'den Erdoğan'a 'Gibi' göndermesi
- Yaşar Kemal... İnsanlığın sevdalısı, sözün büyücüsü!
- Kahramanımız İnce Memed!
- Doğumunun 101. yılında Bedia Akarsu
- Ölümünün 80. Yılında Stefan Zweig ve dünün Viyanası!
- Yaşmut: ‘Günümüzde polisiye sistemle hesaplaşıyor!’
- Tufan Kıymaz: Stoacılık, temelde bir yaşam felsefesidir
- AB ülkeleri olağanüstü toplanıyor