Türk futbolu, altyapıda sınıfta kaldı
UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Görünümü raporuna göre Türkiye, 20 yaş altı oyunculara en az süre verilen ülke ligi oldu. Türk kulüpleri alt yapıdan yetişen oyunculara süre vermede (%4) ve aynı ülke liginden yetişmiş oyuncuları kullanmada (%23), rapora konu ülkeler içerisinde son sırayı elde etti.
UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Görünümü raporuna göre Türkiye, 20 yaş altı oyunculara en az süre verilen ülke ligi oldu.
Milliyet'ten Onur Dinçer'in haberine göre UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Görünümü raporunun 13.’sünü yayınlandı. Türkiye’deki kulüplere ilişkin de detaylı veriler diğer liglerle karşılaştırmalı olarak gözler önüne serildi. Raporun öne çıkan bulgularından biri, pandemi etkisiyle taraftarın statlardan uzak kalmasıyla oluşan kayıp gelirlerin Avrupa’daki kulüpler için 4.4 milyar euroya dayanması oldu. Sponsorluk ve ticari gelirlerde bu kayıp 1.7 milyar, yayın konusunda ise 900 milyon euro olarak gösterildi.
TÜRKİYE AVRUPA SONUNCUSU
Sportif açıdan da dikkat çekici veriler, UEFA’nın raporunda yer buldu. Türkiye, Avrupa’da 20 yaş altı oyunculara en az süre verilen ülke ligi oldu. Türkiye’de geride kalan sezonda toplam sürenin yüzde 1.7’si kadar süre kulüpler tarafından bu yaş grubu oyunculara verildi. Türk kulüpleri %4 ile alt yapıdan yetişen oyunculara süre vermede ve aynı ülke liginden yetişmiş oyuncuları kullanmada da (%23), rapora konu ülkeler içerisinde Avrupa sonunculuğunu elde etti.
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