Günün hangi saatleri spor yapılmalıdır? Spor yaparken hangi saatlere dikkat edilmeli?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:48

Düzenli spor yapmak, bütüncül sağlık için çok önemli. Spor yaparak fazla kilolardan kurtulma, kan basıncında düşme, kalp ritminde düzelme, nefesin açılması, şeker hastalığı riskinin azalması, vücut direncinin artması ve belki de en önemlisi kalp krizi riskinin azalması sağlanabilir. Peki spor saat kaçta yapılmalı? Spor yapmak için günün hangi dilimi tercih edilmeli?



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi.



GÜNÜN HANGİ SAATLERİ SPOR YAPILMALIDIR?



Sabahın erken saatlerinde yapılan sporlar, daha fazla yağ yakma ve iştah bastırma sebebiyle düşük kan basıncı, daha iyi uyku ve daha fazla kilo kaybı ile ilişkili olabilir. Araştırmalar ayrıca, kişilerin daha sonraki günlerde rutinlerini bozması muhtemel dikkat dağılmalarından dolayı sabah egzersizi ile daha tutarlı olma eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Bununla beraber, öğleden sonra veya akşam yapılan sporlar vücut ısısı ve esneklikteki yükselişlerle ilişkilidir ve aerobik performansı ile birlikte gücü arttırmada daha iyi görünmektedir. Fakat genel sağlık etkileri için egzersiz yapmak isteyenler için en iyi zaman, egzersizin en iyi şekilde yapılabildiği ve düzenli olarak yapmanıza izin veren zamandır.

Amerikan Kalp Birliği, haftada en az 150 dakika orta şiddette veya 75 dakika şiddetli aerobik egzersiz önermektedir. Bunun dışında haftada üç kez direnç eğitimi eklemek de egzersiz yapan bireye daha fazla fayda sağlayabilir. Birçok değişken, günün saati, yeri, faaliyet türü ve sosyal ortam dahil başarılı bir egzersiz programına katkıda bulunur. Bununla birlikte, egzersizin fayda sağlamasında ki en önemli faktör devamlılıktır ve olumlu sonuçların elde edilmesi ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır.

Gündüz çalışıyorsanız, sabah sporu en iyisidir. Gece çalışan iseniz, günün ilerleyen saatlerinde egzersiz yapmak stresi atmak ve gevşetmek için çokta iyi olabilir. Çoğu insan için yatmadan hemen önce egzersiz yapmaktan kaçınmak en iyisidir, çünkü uyuma yeteneğinizi etkileyebilir. Kısacası, egzersiz için en uygun zaman, yapacak en fazla enerjiye ve motivasyona sahip olduğunuz zamandır. Neden egzersiz yaptığınıza bakılmaksızın, sizin için en uygun zamanı seçin ve buna bağlı kalın.



