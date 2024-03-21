Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gürcistan, UEFA EURO 2024 Elemeleri play-off yarı final maçında kendi sahasında Lüksemburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, kendi sahasında Luc Holtz'un ekibi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.
GÜRCİSTAN - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
GÜRCİSTAN - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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