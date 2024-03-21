Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürcistan, UEFA EURO 2024 Elemeleri play-off yarı final maçında kendi sahasında Lüksemburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:02
Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

EURO 2024 Elemeleri'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, kendi sahasında Luc Holtz'un ekibi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

GÜRCİSTAN - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

GÜRCİSTAN - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.


Gürcistan haberleri lüksemburg haberleri EURO 2024 haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Abdülkerim Bardakcı'ya milli takım müjdesi!

Abdülkerim Bardakcı'ya milli takım müjdesi!
A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oluyor: EURO 2024'te play-off zamanı!

A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oluyor: EURO 2024'te play-off zamanı!
Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı

Direndiler, kazandılar: 12 gündür süren grev kazanımla sonuçlandı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti
TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar

TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
Galatasaray’da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!

Galatasaray’da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!
Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart

Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
Son Dakika… AYM Başkanı seçildi!

Son Dakika… AYM Başkanı seçildi!
Uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade

Uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade
Alexander Djiku olaylı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı: ‘Her oyuncu her statta kutlama yapar’

Alexander Djiku olaylı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı: ‘Her oyuncu her statta kutlama yapar’