Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün sona erdi

İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün sona erdi.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:50
Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün sona erdi
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Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci gün tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde grekoromen stilde ve kadınlarda müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 62 kiloda Venezuelalı Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 mağlup eden Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil ise kadınlar 53 kilo yarı finalinde Moğol Khulan Batkhuyag'a 8-3 mağlup oldu. Zeynep, olimpiyatlara gidebilmek için yarın üçüncülük müsabakalarına çıkacak.

Elvira Kamaloğlu ise çeyrek finalde kadınlar 57 kiloda Ukraynalı Alina Akobiia'ya 10-4 yenilerek turnuvadan elendi.


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