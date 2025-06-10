Guti'den yıldız isme 'Galatasaray'a gitme' tavsiyesi!

2010 yılında Beşiktaş'a imza atan ve 1 yıl siyah-beyazlılarda forma giydikten sonra emekliliğe ayrılan Guti Hernandez, 2013 yılında antrenörlük kariyerine başlamıştı.

Son olarak Almeria'da teknik direktörlük yapan Guti Hernandez, adı Galatasaray'la anılan Marc-Andre ter Stegen'le ilgili konuştu.

Katıldığı bir programda gelen "Ter Stegen'e Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" sorusuna cevap veren Guti, "Hayır çünkü orası benim takımım değil" şeklinde esprili bir cevap verdi.

Guti Hernandez'in bu sözleri sosyal medyada viral oldu.