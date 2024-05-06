Tarihinde 20. kez... Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:08

Güncelleme: 06.05.2024 - 10:08

Portekiz Premier Ligi'nde Benfica'nın deplasmanda Famalicao'ya 2-0 kaybetmesi sonrası Sporting Lizbon 20. kez şampiyon oldu.

Ligin 32. hafta maçında Famalicao evinde Benfica'yı 71. dakikada Jose Rodriguez ve 85. dakikada Zaydou Youssouf'un golleri ile 2-0 mağlup etti. 76 puanda kalan Benfica, 84 puandaki lider Sporting'in 8 puan gerisine düştü. Sporting, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

20. KEZ ZAFERE ULAŞTI

Benfica'da Famalicao maçına ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, ikinci yarı öncesi yerini Florentino Luis'e bıraktı.

Ligin bitimine 2 hafta kalan matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Sporting Lizbon, toplamda 20. kez şampiyon olurken 39 yaşındaki Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, kariyerinin ikinci Portekiz şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

PORTEKİZ LİGİ PUAN DURUMU

1- Sporting (84) - Şampiyon

2- Benfica (76)

3- Porto (66)

4- Braga (65)