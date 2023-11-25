Haaland rekor kırdı, dev maçta kazanan çıkmadı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:31

Güncelleme: 25.11.2023 - 17:31

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında dev maçta Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Manchester City, 27. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli oyuncu, bu golüyle birlikte Premier Lig'de 48 maçta 50 gole ulaştı ve bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının büyük bölümü de 1-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ederken Liverpool, 80'de eşitliği yakaladı. Jürgen Klopp'un ekibinde skora denge getiren isim Trent Alexander-Arnold oldu.

Maçta başka gol olmadı Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

LIVERPOOL REKORA İZİN VERMEDİ

Bu sonucun ardından Manchester City'nin evindeki 23 maç üst üste kazanma rekoru sona erdi. Pep Guardiola'nın ekibi bu maçtan galibiyetle ayrılsaydı, 131 yıllık İngiliz futbol rekorunu egale edecekti.

Manchester City, ligde 29 puana yükseldi. Liverpool, puanını 28 yaptı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Liverpool ise sahasında Fulham ile karşı karşıya gelecek.