Haftalar sonra geri dönen Cüneyt Çakır'a büyük destek!

24 Nisan 2022 Pazar, 21:05

Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor Kayserispor maçında görev alan Cüneyt Çakır’a futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Daha önce görevden alınan, MHK'nın değişmesiyle tekrar maça atanan Cüneyt Çakır'a büyük jest geldi.

Antalyaspor'un Kayserispor ile karşılaştığı maçta tribünler ve iki takım futbolcuları sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı alkışlarla destek verdi.

Buna kayıtsız kalmayan Cüneyt Çakır da kendisine verilen bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.