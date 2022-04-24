Haftalar sonra geri dönen Cüneyt Çakır'a büyük destek!

Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı tribünler ve iki takım futbolcuları alkışladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 21:05
Haftalar sonra geri dönen Cüneyt Çakır'a büyük destek!
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Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor Kayserispor maçında görev alan Cüneyt Çakır’a futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Daha önce görevden alınan, MHK'nın değişmesiyle tekrar maça atanan Cüneyt Çakır'a büyük jest geldi.

Antalyaspor'un Kayserispor ile karşılaştığı maçta tribünler ve iki takım futbolcuları sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı alkışlarla destek verdi.

Buna kayıtsız kalmayan Cüneyt Çakır da kendisine verilen bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.


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