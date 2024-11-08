Haftayı 2 galibiyetle kapattık: UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:38

Güncelleme: 08.11.2024 - 09:38

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadelelerinin sona ermesiyle gözler UEFA Ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Avrupa Ligi'nde Çarşamba günü sahaya çıkan Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Perşembe günü ise üç temsilcimiz sahaya çıktı.

Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanından 3-1 mağlup döndü. Başakşehir ise Kopenhag deplasmanında berabere 2-2 kaldı.

Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını 39.100 puana yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği Çekya ise 41.050 puanla 9. basamakta yer alıyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere - 94.303

2-İtalya - 83.606

3- İspanya - 77.989

4-Almanya - 75.535

5- Fransa - 63.236

6- Hollanda - 58.566

7- Portekiz - 54.016

8 - Belçika - 47.200

9- Çekya - 41.050

10- TÜRKİYE - 39.100

11- Norveç - 32.750

12- Avusturya - 31.400