İki maçta toplam 10 gol: Başakşehir, La Fiorita karşısında turu rahat geçti!
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda evinde 6-1 kazandığı maçın rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımını 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda evinde 6-1 kazandığı maçın rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımıyla karşılaştı. San Marino Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 4-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 13 ve 90+1. dakikalarda Krzysztof Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler kaydetti.
BAŞAKŞEHİR'İN YENİ RAKİBİ
İlk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, adını bir üst tura yazdıran takım oldu. Başakşehir'in 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Partizani'yi eleyen Gürcistan ekibi Iberia oldu.
ÇAĞDAŞ ATAN'LA 2. GALİBİYET
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci sınavını verdi. İstanbul ekibi deneyimli teknik adamla iki maçı da kazandı.
AVRUPA'DA 52. MAÇ
Başakşehir, Avrupa kupalarında 52. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 52 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
Spor Haberleri
- Ajax 3 attı, turu rahat geçti
- Can Arat kimdir?
- Cihan Çanak: 'Çok heyecanlandım'
- Denis Draguş: 'Daha gidecek çok yolumuz var'
- Kano slalomda altın madalya Giovanni de Gennaro'nun!
- John Lundstram: 'İlk lig maçı için sabırsızlanıyorum'
- Simone Biles'tan bir altın madalya daha
- Başakşehir turu rahat geçti!
- Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi!
- Trabzonspor evinde turladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- Milli Okçu'dan Paris 2024'e erken veda!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- Komşular o anları anlattı
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- Zaniolo'dan Galatasaray için açıklama
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme
- Haniye suikastının üç hedefi
- Eski Bakan Şener'den oğluna ilişkin açıklama