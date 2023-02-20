Hakan Balta ile Derya Balta, depremzede Hilal'e destek oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altından kurtarılan Hilal'e eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta sahip çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:56
Hakan Balta ile Derya Balta, depremzede Hilal'e destek oldu
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde ve Suriye'de büyük bir yıkıma yol açtı.

Hatay'da enkaz altında kalan 10 yaşındaki Hilal, depremden 90 saat sonra çıkarıldı.

BALTA ÇİFTİ HİLAL'İ YALNIZ BIRAKMIYOR

Hilal'e eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta sahip çıktı.

Hakan Balta ve Derya Balta, Hilal'nin geri kalan hayatında ona maddi-manevi sahip çıkacaklarını açıkladı.

Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor.


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