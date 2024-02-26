Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:23
Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İtalyan basını ise Hakan Çalhanoğlu'nun 28 Şubat'ta Atalanta, 4 Mart'ta da Genoa ile yapılacak lig maçlarında oynayamayacağını yazdı.

Milli futbolcu, Inter'in dün Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.


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