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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: 'Her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim'

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: 'Her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim'

23.07.2025 14:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: 'Her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim'

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalya Ligi takımlarından Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak" dedi.

LAUTARO MARTINEZ'İN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca milli futbolcu "Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum" dedi.

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