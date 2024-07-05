Hakan Çalhanoğlu'ndan Avusturya maçı itirafı: 'Acı vericiydi'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:59

Güncelleme: 05.07.2024 - 09:59

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Hakan Çalhanoğlu, Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

"SAHADA OLMAMAK ACI VERİCİYDİ"

EURO 2024'teki Avusturya maçıyla ilgili milli futbolcu, "Çok heyecanlıydım maçı izlerken. Dışardan izlemek çok kötüymüş. Benim için ayrı bir tecrübe oldu. Orada olmak, dışarıda olmak istemiyorum bir daha. Çekya maçında hiç beklemediğim bir sarı kart yedim ve hepimiz için çok önemli olan Avusturya karşılaşmasında cezalı duruma düştüm. Sahada olmamak acı vericiydi. Ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum çok iyi oynadık. Oyuncular 90 dakika müthiş mücadele sergiledi. Bu galibiyet hepimiz açısından çok önemliydi. Bu maçtan önce kampta gerçekten çok iyi hazırlandık" dedi.

"HOCANIN BİR BİLDİĞİ VARDIR"

Hakan Çalhanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm çalışmalarımızı ve analizlerimizi bence dört dörtlük yaptık. Normalde 4'lü savunma sistemi ile oynuyorduk bu maçta hocamızın planı doğrultusunda 3'lü oynadık. Hocanın farklı bir sistemi vardı. Hocanın bir bildiği vardır, bizde hep onun arkasından koşuyoruz. Onun dediğini uygulamaya çalışıyoruz. Avusturya maçında bunu sahada da gördük ve yansıttık."

EURO 2024 hedefiyle ilgili Hakan Çalhanoğlu şunları söyledi:

"Herkesin mutluluğu, sevinci bizim için çok önemli. Bizim birliğimiz bize bu sonuçları getiriyor. Bizim de en büyük hedefimiz tabii ki kupa kaldırmak. İnşallah finali görürüz."