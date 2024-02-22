Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı açıklama: 'Dünyanın 1 numarasıyım'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Çalhanoğlu, pozisyonundaki en iyi oyuncu olduğunu söylerken, "Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim. Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:54
Hakan Çalhanoğlu'ndan iddialı açıklama: 'Dünyanın 1 numarasıyım'
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Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman basınından DAZN'a açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum."

"BENİM GOLLERİMİ KİMSE ATAMAZ"

"Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum."

"Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler."

"DÜNYANIN 1 NUMARASI BENİM"

"Özellikle bir tanesi; Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO 2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. Bir numara!"

"Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim. Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor."


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