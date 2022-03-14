Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, uzatmada bulduğu golle 1 puan aldı

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:45

Torino Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk için mücadele eden Inter ile orta sıralardaki Torino kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip, 12. dakikada Bremer'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik golü için yüklenen Inter, aradığı golü 90+3. dakikada Şilili golcüsü Sanchez ile buldu: 1-1.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini Joaquin Correa'ya bıraktı.

Inter, mağlup olmaktan Sanchez'in son dakika golüyle kurtularak, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter, puanını 59'a çıkararak, lider Milan'ın 4 puan gerisinde yer aldı. Ligde halen 1 maçı eksik bulunan mavi-siyahlı takım, son haftalardaki puan kayıplarıyla 3. sıraya geriledi.

Inter, son 6 haftada, 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet alabildi.

Torino ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.