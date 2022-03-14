Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, uzatmada bulduğu golle 1 puan aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Inter, Torino ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun çabaları galibiyet için yeterli olmadı.
Torino Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk için mücadele eden Inter ile orta sıralardaki Torino kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip, 12. dakikada Bremer'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda beraberlik golü için yüklenen Inter, aradığı golü 90+3. dakikada Şilili golcüsü Sanchez ile buldu: 1-1.
Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini Joaquin Correa'ya bıraktı.
Inter, mağlup olmaktan Sanchez'in son dakika golüyle kurtularak, sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter, puanını 59'a çıkararak, lider Milan'ın 4 puan gerisinde yer aldı. Ligde halen 1 maçı eksik bulunan mavi-siyahlı takım, son haftalardaki puan kayıplarıyla 3. sıraya geriledi.
Inter, son 6 haftada, 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet alabildi.
Torino ise 35 puanla 11. sırada yer aldı.
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