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Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Sporting'den Luis Suarez için karar

Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Sporting'den Luis Suarez için karar

4.06.2026 09:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hakan Safi anlaştığını duyurmuştu: Sporting'den Luis Suarez için karar

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'in forveti Luis Suarez ile anlaştığını bildirmişti. Portekiz ekibi Sporting'in Kolombiyalı golcü için 40 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Luis Suarez hareketliliği yaşanıyor. Başkan Adayı Hakan Safi, Kolombiyalı golcüyle bireysel şartlarda anlaşma sağladığını açıkladı. Bunun üzerine Portekiz basınından Luis Suarez'le ilgili flaş bir haber geçildi.

SPORTING'TEN LUIS SUAREZ KARARI

A Bola'nın aktardığı haberde Hakan Safi'nin Luis Suarez'e 3+1 yıllık sözleşme ve oldukça cazip bir maaş teklifi sunduğu ifade edildi. Buna karşın Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü kesinlikle satmak istemediğinden bahsedildi.

EN AZ 40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Söz konusu haberde Luis Suarez'in sözleşmesinde 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu hatırlatıldı. Portekiz ekibinin, 40 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacağı vurgulandı.

Hakan Safi dün akşam Luis Suarez'le ilgili yaptığı açıklamada, "Bana Süper Lig'in gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık 20'den başlatmamızı istedi" ifadelerini kullanmıştı.

LUIS SUAREZ'İN İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 53 maçta boy gösteren Luis Suarez, 4373 dakika süre aldı ve 38 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

22.95 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Sporting, Luis Suarez'i 2025-26 sezonu başında Almeria'dan 22.95 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

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