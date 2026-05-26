Hakan Safi'den Aziz Yıldırım açıklaması: 'Artık kendisini dinlemek istemiyorum'

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayları konuşmalarına devam ediyor.

Katıldığı canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Hakan Safi, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Aziz Yıldırım'ın benim için 'tecrübesiz' söylemine katılmıyorum. Benim yaşım 53. 99 senesinde Fenerbahçe kongre üyesi oldum, deplasmanlara gittim, biber gazı yedim feda olsun. Tecrübe olarak da 15 ay çalıştım. 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları yine aynı. Yeteri kadar sorunları gördüm. O işleri de herkesten göreceksiniz daha iyi yapacağız. Nasıl yapılacağını herkese göstereceğiz. Bunun için enerji lazım, iştah lazım. Kendisini biraz günümüze update (güncellemesini) etmesini istiyoruz. Artık kendisini dinlemek de istemiyorum, hep aynı şeyler söylüyor."

"2018'DEN BERİ BİR TANE GÜZEL ŞEY SÖYLEMİŞ Mİ?"

"Aziz Bey 2018'den beri Fenerbahçe için bir tane güzel şey söylemiş mi? Arşivlere bakalım. Biz bunlardan çok çektik. Fenerbahçe ne yazık ki futbol olarak şampiyonluk olarak geride kaldı."