Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'den transfer sözleri: '7 Haziran'daki seçimden önce...'

26.05.2026 20:59:00
Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, katıldığı bir televizyon kanalında konuştu. Safi, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine dair görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Hakan Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

“1999'dan beri kongre üyesiyim. 2024'teki seçimlerde Ali Koç başkanımızla 15 ay çalıştık. 15 ay içinde kulüpte çalışmanın hem keyfini hem de sorunlarını gördüm. Futbol takımının ne kadar önemli olduğunu da anladık. Fenerbahçe; atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde.”

"BU OYUNCULARI FENERBAHÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

"2018'de değerli rakibimiz ne diyordu? 'Futbolcu olarak şunu alın, bunu alın' diyordu; şimdi ise 'FFP anlayışında nasıl olacak?' diyor. Ben de 'Alacağız' diyorum, görüşüyoruz; dün de bugün de görüştük diyorum. Bu oyuncuları Fenerbahçemize kazandıracağız. Forvete kazandıracağız. En basit, 10 yaşındaki çocuk da herkes de görüyor eksiklerimizi. Rakiplerimizin forvet ve yedeğine baktığınızda, bizim de o kalitede topçu getirmemiz gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz."

"SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZECEĞİZ"

"7 Haziran'daki seçimden önce çözeceğiz. Sevgili üyelerimiz sandığa, sorunlar çözülmüş şekilde gelecek. Paylaşacağımız isimler var, UEFA'nın kuralları var ama Fenerbahçemizin transferlerini ağustos ayına bırakmayacağız. Fırsat transferi zamanı değil, Fenerbahçe'nin omurgasını doğru kurmasının zamanı. Buna gayret ediyoruz. Ağustosa sonra bakacağız. Top başı 20-21 Haziran'da olacak, 22-23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi de var. Tüm planlama buna göre. Bayramdan sonra ufak ufak açıklayacağız."

Fenerbahçe başkan adayı Safi, ‘Eskiden yeni olmaz’ diyerek Yıldırım’a mesaj yolladı: 'Değişimin öncüsüyüz' Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, “Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe’nin sahibi sizlersiniz” diyerek değişim mesajı verdi. Aziz Yıldırım ise iki santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü ve isimlerin seçimden önce açıklanacağını söyledi.
Rafael Leao’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sarı-lacivertli ekibin başkan adayı Hakan Safi ile fotoğraf paylaşan Paolo Maldini'nin gönderisine yorum yaptı.
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe maçı itirafı: 'O gün o gol atılmasa...' Galatasaray'ın milli oyuncularından Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalında üst üste kazandıkları dördüncü şampiyonluğu anlattı.