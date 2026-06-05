Sporting'den Hakan Safi'ye Luis Suarez yanıtı: 'Kirli stratejiler sökmez, ters teper'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting'in golcüsü Luis Suarez ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Portekiz ekibi, Safi'ye basın üzerinden yanıt verdi.

Record gazetesine konuşan Sporting Başkanı Varandas, "Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'yi tanımıyorum. Ancak kampanya yöneticisinin Porto'da yaşadığını biliyorum. Kullandığı taktikleri de iyi biliyorum. Biz bunları daha önce Hjulmand'da yaşamıştık. Atletico Madrid'in teklif yaptığına yönelik haberler yazıldı ama teklif yoktu. Kirli stratejiler Sporting'e sökmez. Ters teper" dedi.