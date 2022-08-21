Hakem Ali Şansalan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

21 Ağustos 2022 Pazar, 09:28

Süper Lig'in 3. haftasındaki Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında düdük çalan Ali Şansalan, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bir pozisyonda Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na, "Bravo Kerem" dediği öne sürülen Şansalan pozisyona açıklık getirdi.

Ali Şansalan, "Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim" ifadelerini kullandı.