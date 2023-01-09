Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket tepki çekti
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yendi. Derbinin hakemi Halil Umut Meler'in karşılaşma içindeki bir görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Maçın ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.
Meler'in kararlarından memnun olmayan taraftarlar sosyal medyada bir pozisyon üzerinden deneyimli hakeme sert yüklendi.
ELİNİ CEBİNE GÖTÜRDÜ
Sosyal medyada dolaşan görüntüde Halil Umut Meler'in sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz'in içinde yer aldığı bir pozisyonda elini önce cebine götürdüğü ardından ise pozisyonu devam ettirdiği görülüyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar avantaj sonrası Serdar Aziz'e kart çıkmadığını belirtirek tepki gösterirken, pozisyonun başında Meler'in deneyimli stopere kart göstermek için elini cebine götürdüğü iddia edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Soylu komşu çıktı