Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket tepki çekti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yendi. Derbinin hakemi Halil Umut Meler'in karşılaşma içindeki bir görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 13:53
Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket tepki çekti
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Maçın ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.

Meler'in kararlarından memnun olmayan taraftarlar sosyal medyada bir pozisyon üzerinden deneyimli hakeme sert yüklendi.

ELİNİ CEBİNE GÖTÜRDÜ

Sosyal medyada dolaşan görüntüde Halil Umut Meler'in sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz'in içinde yer aldığı bir pozisyonda elini önce cebine götürdüğü ardından ise pozisyonu devam ettirdiği görülüyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar avantaj sonrası Serdar Aziz'e kart çıkmadığını belirtirek tepki gösterirken, pozisyonun başında Meler'in deneyimli stopere kart göstermek için elini cebine götürdüğü iddia edildi.



Halil Umut Meler fenerbahçe galatasaray

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