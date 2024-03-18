Hakem, penaltı kararını tüm stadyuma açıkladı
Portekiz Premier Ligi'nde Sporting, Boavista’yı 6-1 mağlup etti. Karşılaşmada skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.
Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, kararını tribünlere açıklayarak verdi.
Mücadele 3-1 Sporting'in üstünlüğüyle devam ederken hakem Nobre, VAR monitörüne davet edildi.
Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Nobre, tartışmalara neden olabilecek kararının gerekçesini telsizle tribünlere açıkladı.
Ligde bir maçı eksik Sporting, 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
??Hakem, penaltı kararını tüm stada açıkladı— AA SPOR (@aa_spor) March 18, 2024
??Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting’in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği maçta skor 3-1 iken VAR monitörüne çağrılan maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stada açıkladı. pic.twitter.com/lZI8xNSKbG
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