Hakem skandalıyla gündeme gelen Barcelona lig arıyor!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:44

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:44

Negreira davası ile gündeme gelen Barcelona, yolsuzluk yapmak ile suçlanıyor.

La Liga ekibi, hakem skandalı nedeniyle yaptırıma maruz kalması halinde başka bir ligde mücadele etmek istiyor.

GOAL'ün İspanyol yayın kuruluşu OnzeTV3'e dayandırdığı habere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, La Liga veya UEFA'dan ağır cezalar ile karşılaşılması durumunda farklı bir ligde oynamayı planlıyor.

Hakem skandalına ilişkin soruşturma devam ederken Başkan Laporta, başka bir lige geçme ihtimalinin araştırılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Barcelona'nın Negreira davasında suölu bulunmayacağını düşünse de gelecek sezon Avrupa kupalarından men edilme ihtimalini göz önünde bulundurduğu belirtildi.

KÜME DÜŞÜRÜLME İHTİMALİ

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), söz konusu iddialarla ilgili soruşturma yürütürken, mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.

NEGREIRA DAVASI NEDİR?

İspanya'da Barselona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.