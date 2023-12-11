TFF'den saldırı sonrası ilk tepki: 'Bu olaya katılan herkes bedelini ödeyecek'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ilk açıklamasında; "Bu olaya katılan herkes bedelini ödeyecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 23:09
TFF'den saldırı sonrası ilk tepki: 'Bu olaya katılan herkes bedelini ödeyecek'
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Başkan Mehmet Büyükekşi önderliğindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantı öncesi katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Bedelini ödeyecekler' ifadelerini kullandı. 

Büyükekşi açıklamasında; "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün" dedi.

TFF Başkanı açıklamasının devamında; "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. 


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