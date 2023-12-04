Hakeme tepkisi gündem olmuştu: Erling Haaland'dan 'Çığlık' yanıtı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın Tottenham maçında hakem Simon Hooper'a yaptığı itiraz, Norveçli ressam Edvard Munch'un 'Çığlık' isimli tablosuna benzetildi. Norveçli yıldız, benzetmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yüzümü güldüren tek şey" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:32
Hakeme tepkisi gündem olmuştu: Erling Haaland'dan 'Çığlık' yanıtı!
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Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, kendisine yapılan benzetmenin ardından verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Tottenham maçında hakem Simon Hooper'a itiraz ettiği anlar gündeme oturan Erling Haaland için Edvard Munch'un Çığlık tablosu benzetmesi yaptı.

Haaland, bu benzetme için, "Bugün yüzümü güldüren tek şey" cevabını verdi. Norveçli yıldızın bu cevabı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

NE OLMUŞTU?

Manchester City ile Tottenham'ın karşı karşıya geldiği maçta hakem Simon Hooper'ın son anda verdiği karar büyük yankı uyandırmıştı.

İngiliz hakem Hooper, 3-3 devam eden son anlarda Jack Grealish'in kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyon öncesi Erling Haaland'a yapılan faul nedeniyle oyunu durdurmuş ve avantaj oynatmamıştı.

Maç 3-3 sona ererken, Manchester City'li futbolcular ve Haaland, son anlardaki bu karar nedeniyle Hooper'a büyük tepki göstermişti.

Haaland için yapılan o benzetme şu şekilde:


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